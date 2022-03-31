50 bin ton gıda yok oldu! İşte Rusya’nın vurduğu o depo

'YENİDEN KONUŞLANMA'

Rusya'nın açıklamalarına henüz ikna olmadığını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden "Göreceğiz. Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum" şeklinde konuştu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de "Bunun geri çekilme değil, yeniden konumlanma olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'nın diğer bölgelerinde gerçekleşebilecek saldırıları beklemeye hazırlıklı olmalıyız. Kiev'deki tehdit sona ermedi" dedi. İngiltere'deki askeri uzmanlar ise Rusya'nın askeri gücünü ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kaydırmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtti. Fransa, Almanya ve İtalya'dan liderler de Batı'yı Rusya'ya karşı gardını düşürmemeye çağırdı.

DİPLOMATLARA SINIRDIŞI

Bazı Avrupa ülkeleri, Rusya'nın casusluk faaliyetleri ile mücadele kapsamında koordineli olduğu belirtilen kararlarla onlarca Rus diplomatı sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Hollanda "diplomat görünümlü istihbarat çalışanları" olarak nitelendirdiği 17 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Belçika da benzer şekilde 21 Rus vatandaşını sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Çekya bir Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı. İrlanda, üst düzey 4 Rus diplomatın faaliyetlerinin, diplomatik standartlardan uzak olduğu gerekçesiyle ülkeden ayrılmasını istedi. Kuzey Makedonya da 5 Rus diplomatın sınırdışı edildiğini bildirdi.