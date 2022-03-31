50 bin ton gıda yok oldu! İşte Rusya'nın vurduğu o depo
İstanbul’daki müzakerelerde barış umudunun yeşerdiği Ukrayna savaşında sahadaki tansiyon hâlâ yüksek. Rusların vurduğu Brovari’deki 50 bin tonluk gıda deposunu görüntülendi. Belediye Başkanı, “Ekolojik felaketin yaşanmaması için çalışmalar sürüyor” dedi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarındaki Brovari, şehrindeki bir depo Rus ordusu tarafından vuruldu. Rus ordusunun 13 Mart'taki hava saldırısında hedef aldığı ve içinde iddiaya göre 50 bin ton gıdanın bulunduğu lojistik merkezi tarafından görüntülendi. Brovari Belediyesi Başkanı İgor Saposhka, içinde çok sayıda gıda malzemesinin bulunduğu deponun Rusya tarafından özellikle hedef alındığını belirtti.
Saposhka, "Hava saldırısı sonucunda 50 bin ton gıda yok oldu. Ekolojik felaketin yaşanmaması için çalışmalara devam ediyoruz. Havalar ısınmadan önce buradaki bütün temizlik çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Belediye Başkanı Saposhka daha sonra bölgede bulunan bir diğer gıda deposunu gezdirdi. Saposhka, söz konusu depoya çeşitli bölgelerden gıda malzemelerinin getirildiğini, ihtiyacı olan insanlara buradan malzemelerin dağıtıldığını söyledi.
PATLAMALAR DURMADI
Rusya-Ukrayna arasındaki bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta önceki gün umut verici gelişmeler yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.
Ancak Rusya çekilme açıklamalarının ardından önceki gece Kiev'e yakın bazı kentlere füze saldırısı düzenlendi. Kiev'de siren ve patlama sesleri aralıksız olarak sabahın ilk saatlerine kadar sürerken, gece boyunca hava alarmı verildi. Yerel kaynaklar, Rus ordusunun Bucha, Gostomel, Brispol, Irpin, Kiev, Harkov ve Makiivka kentlerine füzelerle saldırılar düzenlediğini bildirdi. Diğer yandan Brovary'ye de bir saldırı düzenlendiği, saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
GECE BOYUNCA ROKET YAĞDI
Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırılar da aralıksız olarak devam ederken, dün gece kente çoklu roketatar sistemleri ile saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Donetsk Bölgesi'ne bağlı Makiivka kentinde de gece boyunca çatışmalar aralıksız sürdü. Rus ordusu tarafından Ukrayna mevzilerine çoklu roketatar sistemleri ile atışlar gerçekleştirildiği öğrenildi. Gece boyunca Ukrayna'nın farklı bölgelerinde aralıksız devam eden saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
ÇEKİLME Mİ TAKTİK Mİ?
İki ülkenin İstanbul'da müzakere masasına oturmasının ardından Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin, "Karşılıklı güveni artırmak için Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildi" açıklamasında bulundu. Ancak Ukrayna ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'nın açıklamalarına ihtiyatlı yaklaşarak bunun bir taktik olabileceğini iddia etti. Alman DW ajansında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı çekilmelerin "büyük ihtimalle birliklerin rotasyonu" olduğuna inandıklarını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise barış müzakerelerinden olumlu sinyaller geldiğini ancak Rusya'nın saldırılarının sürdüğünü söyledi.
'YENİDEN KONUŞLANMA'
Rusya'nın açıklamalarına henüz ikna olmadığını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden "Göreceğiz. Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum" şeklinde konuştu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de "Bunun geri çekilme değil, yeniden konumlanma olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'nın diğer bölgelerinde gerçekleşebilecek saldırıları beklemeye hazırlıklı olmalıyız. Kiev'deki tehdit sona ermedi" dedi. İngiltere'deki askeri uzmanlar ise Rusya'nın askeri gücünü ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kaydırmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtti. Fransa, Almanya ve İtalya'dan liderler de Batı'yı Rusya'ya karşı gardını düşürmemeye çağırdı.
DİPLOMATLARA SINIRDIŞI
Bazı Avrupa ülkeleri, Rusya'nın casusluk faaliyetleri ile mücadele kapsamında koordineli olduğu belirtilen kararlarla onlarca Rus diplomatı sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Hollanda "diplomat görünümlü istihbarat çalışanları" olarak nitelendirdiği 17 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. Belçika da benzer şekilde 21 Rus vatandaşını sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Çekya bir Rus diplomata ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı. İrlanda, üst düzey 4 Rus diplomatın faaliyetlerinin, diplomatik standartlardan uzak olduğu gerekçesiyle ülkeden ayrılmasını istedi. Kuzey Makedonya da 5 Rus diplomatın sınırdışı edildiğini bildirdi.
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