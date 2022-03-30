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Kremlin'den flaş Ukrayna açıklaması! Tekliflerini somutlaştırmaları olumlu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Kremlin’den flaş Ukrayna açıklaması! Tekliflerini somutlaştırmaları olumlu

Rusya-Ukrayna savaşının barışa bağlanması için İstanbul'da kritik bir görüşme yapıldı. Rus ve Ukrayna heyetlerinin toplantısının ardından iki cepheden de olumlu açıklamalar geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın tekliflerini somutlaştırması olumlu bir unsur" denildi.

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