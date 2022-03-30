Rusya’dan geçici ateşkes kararı: Yarın saat 10.00’dan itibaren Mariupol’den insani koridor açılacak

"RUSYA'NIN ÖZEL OPERASYONLARININ BAŞINDAN BU YANA 104 BİN 807'Sİ ÇOCUK OLMAK ÜZERE 509 BİN 425 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"



Rusya'nın tek taraflı olarak insani koridorlardan sivilleri tahliye etmeye devam ettiğinden aktaran Mizintsev, "Son 24 saat içinde Kiev'in katılımı olmadan 3 bin 384'ü çocuk olmak üzere Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'tan toplamda 20 bin 495 kişi tahliye edildi. Rusya'nın özel operasyonlarının başından bu yana 104 bin 807'si çocuk olmak üzere 509 bin 425 kişi tahliye edildi. Yine son 1 gün içinde Mariupol'den 3 bin 63 kişi toplamda 111 bin 865 kişi tahliye edildi" dedi.



Ukrayna tarafını sivil tahliyeleri engellemekle suçlayan Mizintsev, "Ukraynalılar, Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Mariupol ve diğer kentlerden 4 buçuk milyondan fazla sivili ve 19 ülkeden 6 bin 776 kişiyi 'canlı kalkan' olarak rehin tutmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.