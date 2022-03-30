30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hollanda'nın Zwolle şehrinde McDonald's'ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Hollanda'nın Zwolle şehrinde McDonald's'ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
ABONE OL
Hollanda’nın Zwolle şehrinde McDonald’s’ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan McDonald's restoranında yemek yiyen iki kişiyi öldürüp kaçtı. Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Biden, Ukrayna’ya söz verdi BİDEN, UKRAYNA'YA "SÖZ" VERDİ
Biden, Ukrayna’ya söz verdi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA