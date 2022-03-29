ABD'de yeni bir seçim olsa Trump mı Biden mı kazanır? | 6 puan fark var
ABD'de bugün seçim olsa kim kazanır? sorusuna yanıt arandı. ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı. İşte Biden - Trump kapışmasında oy oranları...
Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart'ta gerçekleştirilen ankette, ülke genelinden 1990 seçmene "Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 47'si oylarını Trump'a, yüzde 41'i Biden'a vereceklerini belirtirken, yüzde 12'si de kararsız olduklarını kaydetti.
Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a rakip olması ihtimaline karşı ise ankete katılanların yüzde 38'i oyunu Harris'e vereceğini, yüzde 49'u Trump'ı tercih edeceğini ifade etti.
Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn, Trump'ın hem Biden hem de Harris'ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hala devam ettiğini, Biden yönetiminin ise mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.
Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu.
Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
- Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE oranları...
- Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi
- Dolar yorumları son dakika: 29 Mart dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor?
- Türkiye İtalya maçı canlı izle: 29 Mart Türkiye İtalya milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
- ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi
- İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri
- Bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika teravih namazı açıklaması
- Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar
- Beklenen tarih: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Lise adayları dikkat!