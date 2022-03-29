İngiltere yaptırımlar kapsamında ilk kez bir Rus yatına el koydu

İçerisinde yüzme havuzu ve çok geniş bir şarap mahzeninin yer aldığı yatın, yaklaşık 38 milyon sterlin değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Bugün 38 milyon sterlinlik bir süper yatı alıkoyduk. Rusya'nın güç ve zenginliğini temsil eden bir ikonunu, Putin ve yandaşları için açık ve net bir uyarıya dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Sharps, yatın şimdilik hiçbir yere gitmeyeceğini belirterek, "Rejimden yararlanan insanlar, Londra ve İngiltere'yi bu tür gemilerle dolaşma fırsatından yararlanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.