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Cezayir ordusuna ait MIG-29 tipi askeri uçak düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Cezayir ordusuna ait MIG-29 tipi askeri uçak düştü

Cezayir Savunma Bakanlığı, MIG-29 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, uçakta bulunan diğer pilotla ilgili ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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