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Bloomberg'den Rusya kararı: Tüm faaliyetlerini askıya aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Bloomberg’den Rusya kararı: Tüm faaliyetlerini askıya aldı

Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

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