29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kremlin'den Roman Abramoviç açıklaması!

Kremlin'den Roman Abramoviç açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022
ABONE OL
Kremlin’den Roman Abramoviç açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus iş insani Roman Abramoviç’in Rusya-Ukrayna görüşmelerine tarafların onayıyla katıldığını belirterek, "Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında belirli temasların sağlanmasına yardımcı oluyor. Heyetin resmi bir üyesi değil. Ama yine de o bizim tarafımızda İstanbul'daki müzakerelerde yer alıyor." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA