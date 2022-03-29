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Son dakika: Japonya Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Japonya Rusya’ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

Son dakika haberine göre Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi. Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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