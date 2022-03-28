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Ukrayna'nın acı kaybı! Şampiyon Maksym Kagal savaşta öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Ukrayna’nın acı kaybı! Şampiyon Maksym Kagal savaşta öldü

Rusya Ukrayna savaşından acı haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından cephede savaşan Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal, yaşamını yitirdi.

Başarılı sporcunun antrenörü Oleg Skirta yaptığı açıklamada, Mariupol kentinin savunmasında görev alan Kagal'ın, çatışma sırasında hayatını kaybettiğini belirtip, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

Kariyerinde ISKA şampiyonluğu bulunan Maksym Kagal'ın yanı sıra birçok Ukraynalı sporcu da cephede savaşıyor.

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