Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü
DÜNYA İHA
Tayland'da yerleşim yerlerine yakın bir bölgede seyir halindeki petrol tankerinin patlamasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'a doğru ilerlemekte olan ve 3 milyon litre ham petrol taşıdığı belirtilen tanker, etrafında yerleşim yerlerinin de yer aldığı Chao Phraya nehrinden geçtiği sırada patladı.
Patlamanın ardından tanker alev alırken, gemide yer alan 15 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
ÇAPA ODASINDA BAŞLADI
Olay yerine çok sayıda yardım ekiplerinin gelmesiyle durum Kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerin ardından, patlamanın geminin ön bölümünde yer alan çapa odasında başlayan bir yangın sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, gemiden nehre herhangi bir petrol sızıntısı yaşanmadığı bildirildi.
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