28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

Tayland'da yerleşim yerlerine yakın bir bölgede seyir halindeki petrol tankerinin patlamasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a doğru ilerlemekte olan ve 3 milyon litre ham petrol taşıdığı belirtilen tanker, etrafında yerleşim yerlerinin de yer aldığı Chao Phraya nehrinden geçtiği sırada patladı.

Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

Patlamanın ardından tanker alev alırken, gemide yer alan 15 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

ÇAPA ODASINDA BAŞLADI

Olay yerine çok sayıda yardım ekiplerinin gelmesiyle durum Kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerin ardından, patlamanın geminin ön bölümünde yer alan çapa odasında başlayan bir yangın sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, gemiden nehre herhangi bir petrol sızıntısı yaşanmadığı bildirildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA