Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü

ÇAPA ODASINDA BAŞLADI

Olay yerine çok sayıda yardım ekiplerinin gelmesiyle durum Kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerin ardından, patlamanın geminin ön bölümünde yer alan çapa odasında başlayan bir yangın sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, gemiden nehre herhangi bir petrol sızıntısı yaşanmadığı bildirildi.