Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Avrupa’ya doğalgaz resti: Bedavaya sevk etmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi durumunda gazı kesebileceklerini söyleyerek, "Rusya, dost olmayan ülkelere ruble karşılığında gaz arzının ayrıntıları üzerinde çalışıyor. Gazprom ile departmanlar arası çalışmalar yürütülüyor ve ardından net bir çerçevede belirlenecek. Ancak bedavaya doğalgaz sevk etmeyeceğiz, bu kesin. Bunu tamamen emin bir şekilde söyleyebilirim. Bizim durumumuzda tüm Avrupa'ya hayırseverlik yapmak pek amaca uygun değil" ifadelerini kullandı.

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