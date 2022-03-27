27 Mart 2022, Pazar
Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı
Geçtiğimiz günlerde kıtalar arası balistik füze denemsi yapan Kuzey Kore dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Rusya – Ukrayna savaşının yankıları sürerken ABD'yi daha yüksek perdeden tehdit eden Kuzey Kore lider Kim Jong Un, bu kez nükleer silah ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 27.03.2022 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 18:44
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16