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Haberler Galeri Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Geçtiğimiz günlerde kıtalar arası balistik füze denemsi yapan Kuzey Kore dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Rusya – Ukrayna savaşının yankıları sürerken ABD'yi daha yüksek perdeden tehdit eden Kuzey Kore lider Kim Jong Un, bu kez nükleer silah ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 27.03.2022 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 18:44
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Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli bir şekilde süren kanlı savaşın 32'nci gününde yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir taraftan dünyayı ölüme sürükleyecek gelişmeler Kore Yarımadası'ndan geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Güne bomba gibi düşen haber Güney Kore basını tarafından deşifre edildi.

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Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un "nükleer silah planını" manşetlere taşındı.

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Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Tüm dünya haftalardır nefesini tutmuş Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer bir köşesinden çok konuşulacak bir haber geldi.

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Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Güney Kore'deki hükümet kaynakları ülke basınına verdiği demeçte, Kuzey Kore'nin yaklaşık beş yıl sonra ilk defa nükleer bomba testi yapmaya hazırlandığı bilgisine yer verdi.