Kim Jong Un çıldırmış olmalı! İşte Kuzey Kore’nin “nükleer silah” planı

Geçtiğimiz günlerde kıtalar arası balistik füze denemsi yapan Kuzey Kore dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Rusya – Ukrayna savaşının yankıları sürerken ABD'yi daha yüksek perdeden tehdit eden Kuzey Kore lider Kim Jong Un, bu kez nükleer silah ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları…