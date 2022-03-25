ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar

İNSANLIK TARİHİNİN EN İYİ ÇATIŞMA GÜÇLERİSİNİZ

"Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz. Kimse jiplerinindeki kanı temizleyip görevine devam etmedi."