ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
ABD Başkanı Joe Biden Polonya'da ABD askerleriyle bir araya geldiği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Biden demokrasiyi savunmak için Ukrayna sınırında olduklarının altını çizerken "Burada yaptıklarımızın etkileri uzun vadeli olacak." dedi. Bölgedeki ABD askerlerini de öven Biden "Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz." ifadelerini kullandı.
DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ
Ukrayna sınırında açıklamalarda bulunan Biden demokrasiyi savunmak için bölgede bulunduklarını ifade ederken "vahşeti önlemek için buradayız" dedi.
ETKİLERİMİZ UZUN VADELİ OLACAK
Ukrayna'daki çocuklarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden, Ukrayna'da ABD askerlerinin yaptıklarının etkisinin uzun vadeli olacağının altını çizdi.
İNSANLIK TARİHİNİN EN İYİ ÇATIŞMA GÜÇLERİSİNİZ
"Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz. Kimse jiplerinindeki kanı temizleyip görevine devam etmedi."
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