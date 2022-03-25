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ABD Başkanı Joe Biden'dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden Polonya'da ABD askerleriyle bir araya geldiği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Biden demokrasiyi savunmak için Ukrayna sınırında olduklarının altını çizerken "Burada yaptıklarımızın etkileri uzun vadeli olacak." dedi. Bölgedeki ABD askerlerini de öven Biden "Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden Polonya'da ABD askerleriyle bir araya geldiği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ

Ukrayna sınırında açıklamalarda bulunan Biden demokrasiyi savunmak için bölgede bulunduklarını ifade ederken "vahşeti önlemek için buradayız" dedi.

ETKİLERİMİZ UZUN VADELİ OLACAK

Ukrayna'daki çocuklarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden, Ukrayna'da ABD askerlerinin yaptıklarının etkisinin uzun vadeli olacağının altını çizdi.

İNSANLIK TARİHİNİN EN İYİ ÇATIŞMA GÜÇLERİSİNİZ

"Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz. Kimse jiplerinindeki kanı temizleyip görevine devam etmedi."

ABD Başkanı Joe Biden’dan Polonya - Ukrayna sınırında önemli açıklamalar ABD BAŞKANI JOE BİDEN'DAN POLONYA - UKRAYNA SINIRINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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