Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten, Zelenskiy’e davet

Zelenskiy de Twitter'da yaptığı paylaşımda, Miçotakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin olarak "Abluka altında bulunan şehirlerdeki insani durumdan bahsettim ve ülkesinin yardımları için teşekkür ettim. Yunanistan ve Ukrayna savunma iş birliği görüşüldü." ifadelerini kullandı.