ABD Merkez Bankası’ndan dijital para açıklaması! Tamamen yeni kurallar ve...

Powell, merkezi olmayan finans gibi yeni teknolojilerin ödeme sisteminin verimliliğini artırma ve daha rekabetçi bir finansal ortamı teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Finansta dijitalleşmenin risklerine de işaret eden Powell, "Mevcut düzenleyici çerçevelerimiz dijital bir dünya düşünülerek oluşturulmamıştır. Sabitkoinler (stablecoin), merkez bankası dijital para birimleri ve daha genel olarak dijital finans, mevcut yasa ve düzenlemelerde veya hatta tamamen yeni kurallar ve çerçevelerde değişiklik yapılmasını gerektirecektir." dedi.