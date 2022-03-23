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Son dakika: Somali'de BM yerleşkesine terör saldırısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Son dakika: Somali’de BM yerleşkesine terör saldırısı

Somali Ulusal Televizyonu, başkent Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler yerleşkesine terör saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgeden gelen ilk haberlerde can kaybının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

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