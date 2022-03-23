Petrol fiyatlarındaki tırmanış sürüyor! Brent petrolün varili 120 doları aştı! Rusya - Ukrayna krizi dünya ekonomilerine de vurdu

PİYASA BEKLENTİSİ ARTACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.