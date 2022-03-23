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Petrol fiyatlarındaki tırmanış sürüyor! Brent petrolün varili 120 doları aştı! Rusya - Ukrayna krizi dünya ekonomilerine de vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Petrol fiyatlarındaki tırmanış sürüyor! Brent petrolün varili 120 doları aştı! Rusya - Ukrayna krizi dünya ekonomilerine de vurdu

Dünya genelinde Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan son gelişmeler sonrası piyasalarda petrol fiyatları 120 dolara aştı. ABD'de petrol stokları giderek azalırken, fiyatlardaki yükseliş de devam ediyor. Peki bugün petrolün varil fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...

Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı.

120 DOLARI AŞTI

Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu.

AKIŞ BUGÜN TAMAMEN DURDU

Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.

Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.

ENDİŞE SONRASI GELEN ARTIŞ

Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.

RUS RUBLESİYLE Mİ ÖDEME YAPILACAK?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya avro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

BASKI ARTTI

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş arz tarafındaki endişeleri tetikleyerek fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı arttırdı.

PİYASA BEKLENTİSİ ARTACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

STOKLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

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