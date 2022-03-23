23 Mart 2022, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Azez’e terör örgütü YPG-PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı

Azez’e terör örgütü YPG-PKK'dan havanlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Azez’e terör örgütü YPG-PKK’dan havanlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez bölgesine, YPG-PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

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