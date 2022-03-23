Vladimir Putin G20 zirvesine katılacak mı?
Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 zirvesine katılmayı planladığını duyurdu.
Antara News'in haberine göre, Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında Vorobieva, Putin'in zirveye katılımının ev sahibi ülkedeki Kovid-19 durumu da dahil birçok şey tarafından belirleneceğini, ancak o zamana kadar Rusya Devlet Başkanı'nın zirveye katılmayı planladığını aktardı.
Büyükelçinin açıklaması, ABD ve bir dizi G20 ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın 30-31 Ekim'de yapılması planlanan G20 zirvesine dahil edilmemesi çağrısında bulunmasının hemen ardından geldi.
"RUSYA ZİRVE DIŞINA İTİLİRSE..."
Lyudmila Vorobieva, Rusya'nın zirvenin dışına itilmesini, dünya ekonomisine katkı sağlamak ve sıkıntılara yanıt vermek amacıyla kurulan G20 için "aksilik" olacağını ifade etti.
Vorobieva, "Endonezya'nın Batılı ülkelerin baskılarına boyun eğmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.
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