Vladimir Putin G20 zirvesine katılacak mı?

Antara News'in haberine göre, Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında Vorobieva, Putin'in zirveye katılımının ev sahibi ülkedeki Kovid-19 durumu da dahil birçok şey tarafından belirleneceğini, ancak o zamana kadar Rusya Devlet Başkanı'nın zirveye katılmayı planladığını aktardı.