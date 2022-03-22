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Putin'in yemeklerine özel önlem! Zehir testi yaptırıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Putin’in yemeklerine özel önlem! Zehir testi yaptırıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından güvenliği artırılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yemeklerine de özel önlem getirildi. Özel ekip Putin'in yemeklerine zehir testi yapıyor.

İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenlik önlemlerini yazdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Putin her öğün öncesinde yemeklere zehir testi yaptırıyor.

Putin telefon görüşmelerini de güvenlik gerekçesiyle sabit hatli telefondan gerçekleştiriyor.

Ukrayna istihbaratı ise ülkenin önde gelen Rus subaylarının Putin'i zehirlemek ve Avrupa ile ticari bağları yeniden kurmak için yerine Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'un getirmek istediğini öne sürdü.

Öte yandan Putin'in Moskova'da bir etkinlikte giydiği montunun Rusya'daki asgari ücretin 25 katı olduğu ortaya çıktı. Putin, 10 bin sterlin yani yaklaşık 200 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montuyla gündem oldu.

Putin hakkında tüm merak edilenler PUTİN HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

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