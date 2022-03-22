Putin’in yemeklerine özel önlem! Zehir testi yaptırıyor

Öte yandan Putin'in Moskova'da bir etkinlikte giydiği montunun Rusya'daki asgari ücretin 25 katı olduğu ortaya çıktı. Putin, 10 bin sterlin yani yaklaşık 200 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montuyla gündem oldu.