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FIFA'dan Ukrayna'ya yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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FIFA’dan Ukrayna’ya yardım

FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımların Ukrayna Futbol Federasyonuna ulaştırıldığı bildirildi.

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