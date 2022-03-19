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Bulgaristan eski Başbakanı Boyko Borisov serbest bırakıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Bulgaristan eski Başbakanı Boyko Borisov serbest bırakıldı

Bulgaristan'ın eski başbakanlarından ve ana muhalefetteki Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi lideri Boyko Borisov ile eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Borisov’un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova serbest bırakıldı.

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