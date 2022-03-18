Rusya - Ukrayna savaşında 23. gün: Luhansk bölgesinin yüzde 90'ı ele geçirildi! Rus Bakan Lavrov'dan yaptırım açıklaması: Bu bir rekor
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiu, Rus ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." açıklamasında bulundu. Rusya da alınan yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" ifadelerine yer verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı. İşte son dakika Rusya Ukrayna savaşından gelişmeler.
Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 23. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor.
Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.
Son gelen bilgilere göre Rusya Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
16.26 ABD BAŞKANI BİDEN'IN ÇİNLİ MEVKİDAŞI Şİ İLE UKRAYNA KONULU VİDEO GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
ABD Başkanı Joe Biden'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı video konferans görüşmesi başladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden-Şi görüşmesi, Washington DC yerel saati ile 09.03'te (TSİ 16.03) başladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret etmiş, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.
Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.
15.42 LVİV'DE MEYDANA 109 BOŞ BEBEK ARABASI BIRAKILDI
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan 109 çocuk, Lviv şehrinde meydana bırakılan boş bebek arabalarıyla anıldı.
Rynok Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Rus saldırılarında hayatını kaybeden 109 çocuk için meydana boş bebek arabaları bırakıldı.
Katerina Babadzhanova, 11 aylık bebeğiyle bombalardan kaçtığını söyleyerek "Çocuğum ve savaş bizi Kiev'de sabah 05.00'da yakaladı. Her şeyimizi aldık ve Lviv'e geldik. Çünkü bombalar evimizden sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Çocuklarımızı güvende tutmak zorundayız. O henüz bir bebek ve savaşta yaşamayı hak etmiyor." ifadelerini kullandı.
Savaşın bir an önce son bulmasını dilediğini anlatan Babadzhanova, NATO'ya çağrıda bulunarak "Lütfen hava sahasını kapatın. Çocuklar ölmesin." dedi.
Çocukları için endişelendiklerini ifade eden Vitalii ve Anna da yaşananların insanlık için büyük bir utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'dan açıklanan sayılara göre, saldırılarda 130'dan fazla çocuk da yaralandı.
14.50 LUHANSK BÖLGESİNİN YÜZDE 90'I ELE GEÇİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki toprakların yüzde 90'ının ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 90'dan fazlası ele geçirildi." dedi.
Mariupol kentinin kuşatıldığını ifade eden Konaşenkov, bu kentin merkezinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.
14.33 AB: UKRAYNA'NIN AVRUPA YOLU BAŞLAMIŞTIR
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüntülü konuşma hakkında sosyal medyada açıklamada bulundu.
"Devlet Başkanı Zelenskiy'e AB'nin desteğinin devamı konusunda teminat verdim. Ukrayna'nın AB yolu başlamıştır." ifadesini kullanan von der Leyen, bu tür zamanlarda vizyon, sebat ve tahammül gerektiğini vurguladı.
Von der Leyen, "AB komisyonu da bu yolda ilerleyecektir." ifadesini kullandı.
Zelenskiy'i ayrıca AB'nin daha önce onayladığı makro finansal desteğinin 300 milyon avroluk ikinci diliminin ödeneceği konusunda bilgilendirdiğini aktaran von der Leyen, "Ukrayna'nın cesur halkının bu paraya şu anda ihtiyacı var. Bu anlamsız savaş devam ederken bu para ülkenin maliyesini destekleyecektir." dedi.
Ukrayna, 24 Şubat'ta Rusya'nın saldırısının başlamasından sonra 28 Şubat'ta AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı. AB ülkeleri, üyelik başvurusu hakkında AB Komisyonu'ndan görüş istemişti.
14:04 Rus ve Belaruslu yetkililerin Avrupa Parlamentosu binalarına girişi yasaklandı.
13.07 PUTİN VE SCHOLZ GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Scholz ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Makiivka kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlediğine ve bu saldırılarda sivillerin öldüğüne dikkati çekti. Batı, bu savaş suçunu görmezden geliyor." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani yardım koridorlarının oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, dün Mariupol kentinden 43 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna tarafının, gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak bu süreci yavaşlattığı" ileri sürüldü.
Açıklamada, Rus tarafının bildirdiği yaklaşımları doğrultusunda, müzakerelerde çözüm yollarını bulmaya hazır olduğu vurgulandı.
12.59 UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: 14 BİN 200 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-18 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Rus ordusuna ait 450 tank, bin 448 zırhlı savaş aracı, 205 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 93 Rus uçağı, 112 helikopter, 879 araç, 60 yakıt tankeri, 12 İHA ve 11 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.
11.57 HOLLANDA 200 MİLYON AVRODAN FAZLA RUS VARLIĞINI DONDURDU
Hollanda Merkez Bankası (DNB) Başkanı Klaas Knot, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında toplam 200 milyon avroyu aşkın Rus varlığını dondurduklarını açıkladı.
11:52 UKRAYNA ORDUSU RUS ASKERİ ARAÇLARINI İMHA ETTİ
Ukrayna askerleri tanksavar füzesi Stugna-P kullanarak Rus ordusuna ait askeri araçları vurdu.
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
12.05 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" ifadelerine yer verdi.
11.45 RUS GÜÇLERİ KİEV'DE YİNE SİVİL YERLEŞİM BÖLGESİNİ VURDU
Rus güçlerince atılan bir füze Kiev'in Podilskiy bölgesinde sivillere ait yerleşimlerin olduğu alana düştü.
Saldırıda, bölgede bulunan çok sayıda apartmanın yanı sıra bir okulda ağır hasar oluştu.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldı, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
11.24 UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 109 ÇOCUK ÖLDÜ
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanında 439 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 63'nün tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 109 çocuğun öldüğü, 130 çocuğun yaralandığı kaydedildi.
11.01 UKRAYNA: RUS ORDUSU 14 BİN 200 ASKER, 93 UÇAK, 112 HELİKOPTER, 450 TANK KAYBETTİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı (İHA) da kaybetti.
09.12 Rusya, Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 22. gününde Lviv şehrindeki uçak tamir tesisini hedef aldı.
Yerel saatle 06.00 sıralarında düzenlenen bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Lviv Belediyesi, Rus füzelerinin Lviv Havalimanı yakınındaki tesise yaptığı saldırıyla ilgili, "Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lvivlileri hava saldırısı alarmı durumunda talimatları yerine getirmeleri konusunda uyararak olay yerinden fotoğraf çekilmemesi ve yetkililere kolaylık gösterilmesi çağrısında bulundu.
Uçak tamir tesisine yapılan bombardıman, Rusya'nın, Lviv bölgesine düzenlediği ikinci saldırı oldu. Geçen günlerde Rus füzeleri Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ni hedef almış, 35 kişi hayatını kaybederken 134 kişi yaralanmıştı.
09.05 JAPONYA, RUSYA'YA YAPTIRIM PAKETİNİ GENİŞLETTİ
Japon hükümeti, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın yönetim ve iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor.
Hükümet, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları dahil 15 kişi ile 9 örgütün daha mal varlıklarının dondurulduğunu bildirdi.
Yaptırım uygulananlar arasında Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun başkanı İgor Kostyukov ile silah şirketi Rosoboronexport da yer aldı.
Böylelikle Japonya'nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rus birey ve örgütlerin sayısı 95'e yükseldi.
Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rusya'yı "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkaracağını da duyurmuştu.
Öte yandan destek kapsamında Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek, kasket ve kış mevsimi uyumlu muharebe üniformaları gönderilmişti.
05.23 AVUSTRALYA HÜKÜMETİ PUTİN İLE BAĞLANTILI 2 OLİGARKI YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI
Avustralya hükümeti, Ukrayna savaşında yaptırım uyguladığı kişilerin dışında bıraktığı ve ülkede varlıkları bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı 2 Rus oligarkının listeye dahil edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus tarafına uyguladıkları yaptırımları genişlettiklerini duyurdu.
Yeni yatırımlara oligarkların yanı sıra 11 Rus bankasını ve devlet kuruluşunu dahil ettiklerini açıklayan Payne, "Listede, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Maliye Bakanlığı yer alıyor. Son zamanlarda Rusya Merkez Bankası'nı dahil etmemizle birlikte, Avustralya şimdi Rusya'nın dış borcunu ihraç etmekten ve yönetmekten sorumlu tüm Rus Hükümeti kurumlarını hedef aldı." ifadesini kullandı.
03.33 UKRAYNA: İŞGALCİLER SURİYE'DEN YAKLAŞIK BİNE YAKIN PARALI ASKER TOPLADI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."
Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.
03.08 ZELENSKİY: HAYATINIZIN EN KÖTÜ KARARI OLACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.
Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenskiy, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." sözlerini sarf etti.
Rus annelere seslenen Zelenskiy, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir." diye konuştu.
Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz." ifadesine yer verdi.
Dün Almanya Parlamentosu'na konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, Alman milletvekillilerine bir Avrupalı, bir Ukrayna vatandaşı olarak hitap ettiğini anımsattı.
Almanya için, geçtiğimiz on yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun, eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz."
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurması ve küresel barışın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli devletlerin parlamentolarına benzer konuşmaları sürdüreceğini aktardı.
Gerek Avrupa, gerek tüm dünyadaki liderlerin, Ukrayna'nın bulunduğu durumu artık daha iyi anlamaya başladıkları vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti.
Zelenskiy, hükümet olarak ülkede ekonomiye destek vermek için önemli adımlar attıklarını, bugün düzenlenecek bakanlar kurulunda da iş dünyasını ilgilendiren faydalı paketlerin açıklanacağını duyurdu.
02.50: Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.
23.44: Almanya'da eyalet başbakanlarıyla bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın tüm saldırgan eylemleri derhal durdurmaları ve Rus ordusunu Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunarak, "Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'da savaş yürütüyor ve bu nedenle uluslararası değerlerimize ve normlarımıza da saldırıyor" ifadelerini kullandı.
23.08: ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.
22.46: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başkanı Denis Şmihal olduğunu iddia eden bir kişinin kendisi ile iletişime geçmeye çalıştığını söyleyerek, Rusya'yı "sahte numaralar" yapmakla suçladı. Wallace, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım. Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyun, Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasadışı işgal ettiği gerçeğinden uzaklaştıramaz. Umutsuz bir girişimdi" dedi.
GÖZLER BIDEN-Şİ GÖRÜŞMESİNDE
22.44: Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu. Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.
22.35: Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.
22.34: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor" dedi.
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