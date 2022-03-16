16 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Japonya'da 7,3'lük deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Son dakika: Japonya’da 7,3’lük deprem

Son dakika haberi.... Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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