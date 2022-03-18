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Avrupa Konseyi'nden Belarus kararı: Askıya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Avrupa Konseyi’nden Belarus kararı: Askıya alındı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı. Ayrıca, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

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