Joe Biden'dan Vladimir Putin'e: O bir haydut ve katil bir diktatör
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada savaş suçlusu olarak tanımladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bu kez "haydut ve katil bir diktatör" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu kez de "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi.
"SAVAŞ SUÇLUSU"
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.
KATİL BİR DİKTATÖR
Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu. Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.
DEMOKRASİNİN SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİNE İNANMIYOR
Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi'nin "söylediği her şeyi hatırladığını" belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor" dedi.
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