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'Savaşa hayır' pankartı açan Rus editöre Macron'dan flaş teklif!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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’Savaşa hayır’ pankartı açan Rus editöre Macron’dan flaş teklif!

Rusya hükümetinin kontrolünde olan bir kanalda canlı yayın esnasında 'Savaşa hayır' pankartı açan Marina Ovsyannikova, 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılıyor. 30 bin ruble para cezasına çarptırılan kadın Fransa lideri Macron tarafından kendisine yapılan sığınma teklifini reddetti. Başka yere gitmek istemediğini söyleyen Ovsyannikova, "Ben bir vatanseverim" dedi.

Rusya'nın devlet kontrolünde bulunan bir kanalında, canlı yayın esnasında 'savaşa hayır' pankartı açarak dünyanın gündemine oturan Marina Ovsyannikova, geçtiğimiz iki gün içinde büyük yankı uyandırdı. Gözaltına alınan genç editör, para cezasına çarptırıldı.

"BEN BİR VATANSEVERİM"

BFM TV'nin haberine göre, Ovsyannikova, Alman dergisi Der Spiegel'e verdiği mülakatta, ülkesini terk etmek istemediğini belirtti. Gazeteci, Macron'un Fransa'ya iltica teklifini, "Ben bir vatanseverim, oğlum daha da fazla vatansever. Hiçbir koşulda ayrılmak, başka yere gitmek istemiyoruz." ifadeleriyle geri çevirdi.

"RUSLARA GÖSTERMEK İSTEDİM"

Aklı başında kimsenin kardeş bir halka yönelik bu savaşı kabul etmeyeceğini söyleyen Ovsyannikova, eylemi için "Rusların da bu savaşa karşı olduğunu göstermek istedim. Batı'da birçok insan bunu anlamıyor." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da önceki gün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan 43 yaşındaki Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

BABASI UKRAYNALI

Ovsyannikova, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

ÖNCESİNDE BİR VİDEO ÇEKMİŞ

Aynı zamanda editörün, eyleminden bir süre önce çektiği bir video da ortaya çıktı. Videoda, Ovsyannkikva'nın Ukrayna'nın işgalini 'suç' olarak nitelendirerek Rusya'nın propagandasını yapmaktan dolayı duyduğu utancı dile getirmiş. Videoda genç kadın, "Televizyon ekranlarında insanlara yalan söylediğim ve Rus halkının bir zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik" sözlerine yer vermiş.

YENİ BİR UNVAN VERİLDİ

Rusya ise yaşananları kınamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yapılan eylemi 'holiganlık' olarak nitelendirmişti. Ancak bu ifadelere rapmen Ovsyannikova, 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılmaya başladı.

Rusya’da ’savaşa hayır’ protestosu! RUSYA'DA 'SAVAŞA HAYIR' PROTESTOSU!
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