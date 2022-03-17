’Savaşa hayır’ pankartı açan Rus editöre Macron’dan flaş teklif!

ÖNCESİNDE BİR VİDEO ÇEKMİŞ

Aynı zamanda editörün, eyleminden bir süre önce çektiği bir video da ortaya çıktı. Videoda, Ovsyannkikva'nın Ukrayna'nın işgalini 'suç' olarak nitelendirerek Rusya'nın propagandasını yapmaktan dolayı duyduğu utancı dile getirmiş. Videoda genç kadın, "Televizyon ekranlarında insanlara yalan söylediğim ve Rus halkının bir zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik" sözlerine yer vermiş.