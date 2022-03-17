Çernobil için felaket uyarısı: Yeni bir Fukuşima yaşanır
Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 22. gününde de devam ederken, Çernobil Nükleer Santrali için bir kez daha kırmızı alarm verildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki çatışmalar aralıksız sürerken, Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında bulunan Slavutych şehrinin Belediye Başkanı Yuri Fomichev, "Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır." açıklamasında bulundu.
Rusya Ukrayna savaşında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna genelinde ağır sivil kayıpları yaşanırken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna topraklarına giren Rus silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini iddia etti.
"YENİ BİR FUKUŞİMA YAŞANIR"
Ukrayna'daki saldırılarda başkent Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali, Rusların kontrolüne geçmişti. Nükleer santral için günlerdir yüksek tehlike uyarıları yapılırken, Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında bulunan Slavutych şehrinin Belediye Başkanı Yuri Fomichev kritik açıklamalarda bulundu.
"Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır" ifadelerini kullanan Fomichev, durumun kritik olduğunu duyurdu. Fomcihev, "Nükleer santralden çıkan nükleer atıklar düzenli olarak soğutulmalıdır yoksa radyasyon sızıntısı meydana gelir. Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır" dedi. Fomcihec açıklamasında, "Bölgede gıda ve akaryakıt krizi yaşanıyor. Bununla birlikte acil durum jeneratörleri de duracak ve Çernobil'in güvenlik sistemleri de durabilir" ifadelerine yer verdi.
"CİDDİ BİR GÜVENLİK AÇIĞI VAR"
Uyarıların ardından İngiliz basınında da yeni iddialar ortaya atıldı. Rus kuvvetlerinin, santral içinde 100 çalışanı silah zoruyla tuttuğu belirtilirken kaynaklardan gelen bilgilerin endişe verici olduğu duyuruldu. Kullanılmış yakıt havuzlarının yüzde 40 oranında dolu olduğunu belirten kaynaklar, normal şartlarda boş olması gereken yedek havuzların da kullanılmış yakıtla dolu olduğunu aktardı.
AFP'ye konuşan ve koşulların tüm güvenlik prosedürlerine aykırı olduğunu belirten yetkililer, durumun yeni bir nükleer felaket doğuracağından endişe ettiklerini belirtti.
Öte yandan nükleer santralde tutulan ve evlerine dönmelerine izin verilmeyen çalışanların aileleri, çalışanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Çalışanların günde yalnızca iki kez, ufak porsiyonlarla beslendiği aktarılırken, santraldaki durumun bir toplama kampına döndüğü söylendi. Kaynaklar, rehin tutulan teknik ekibe, Rus birlikleri tarafından duş alma izni verildiğini vurgularken sabun, şampuan gibi temizlik malzemelerinin olmadığını söyledi. İlaç gibi ihtiyaçların da santral içine alınmadığı belirtilirken personelin yerde veya sandalyelerin üzerinde uyumaya çalıştığı aktarıldı.
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