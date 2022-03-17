Çernobil için felaket uyarısı: Yeni bir Fukuşima yaşanır

"YENİ BİR FUKUŞİMA YAŞANIR"

Ukrayna'daki saldırılarda başkent Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali, Rusların kontrolüne geçmişti. Nükleer santral için günlerdir yüksek tehlike uyarıları yapılırken, Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında bulunan Slavutych şehrinin Belediye Başkanı Yuri Fomichev kritik açıklamalarda bulundu.

"Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır" ifadelerini kullanan Fomichev, durumun kritik olduğunu duyurdu. Fomcihev, "Nükleer santralden çıkan nükleer atıklar düzenli olarak soğutulmalıdır yoksa radyasyon sızıntısı meydana gelir. Eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır" dedi. Fomcihec açıklamasında, "Bölgede gıda ve akaryakıt krizi yaşanıyor. Bununla birlikte acil durum jeneratörleri de duracak ve Çernobil'in güvenlik sistemleri de durabilir" ifadelerine yer verdi.