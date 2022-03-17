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ABD'de konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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ABD’de konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 22,3 arttı.

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