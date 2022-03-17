ABD: Çin’in üs kurmasını engellemeliyiz

Orgeneral Townsend, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları yanıtladı.

Çin'in Afrika'da ABD ile rekabet etme kararı aldığına ve bunun bilinçli olduğuna işaret eden Townsend, "Bence bu rekabet, öncelikle ekonomik ve diplomatik yollarla rekabet etmektir. Kıtanın her yerine yatırım yaparak rekabet ediyorlar." dedi.

Townsend, Çin'in her yatırım yaptığı ülkede ABD'nin buna karşılık vermesine gerek olmadığını belirterek, "Bu yapacağımız yerler konusunda seçici olmalıyız ve rekabet etmemizin bizim için önemli olacağı ülkeleri seçmeliyiz." diye konuştu.