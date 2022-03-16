Rusya - Ukrayna savaşı ile gelen "darbe"

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Birçok hava yolunun Rusya'ya hava sahasını kapatma kararının ardından Rusya da misilleme olarak Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeye hava sahasını kapattı.