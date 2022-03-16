Rusya - Ukrayna savaşı ile gelen "darbe"
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Rus hava sahasının kullanılmaması, hava yollarının seyahat sürelerinin uzamasına yol açtı. Söz konusu uzayan uçuş süreleri nedeniyle yakıt ile hizmet maliyetinin yükselmesi bekleniyor.
Uçak izleme internet sitesi Flightradar 24'ün verilerine göre, Ukrayna-Rusya savaşı, Doğu ile Batı arasında yapılan yolcu seferlerini süresini olumsuz etkiledi.
RUSYA'DAN MİSİLLEME
Birçok hava yolunun Rusya'ya hava sahasını kapatma kararının ardından Rusya da misilleme olarak Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeye hava sahasını kapattı.
FRANSA-ÇİN
Verilere göre, savaş öncesi, Fransa'nın başkenti Paris'ten Pekin'e, Rusya üzerinden yapılan uçuşun 9 saat 21 dakika olduğu görülürken Rus hava sahası kullanılmadığında yolculuk 1 saat 13 dakika uzuyor.
İNGİLTERE- JAPONYA
Londra'dan havalanan yolcu uçağı Rusya üzerinden uçtuğunda 11 saat 30 dakikada Tokyo'ya varırken Rus hava sahasından uçmadığında ise seyahat 14 saat 16 dakika sürüyor.
JAPONYA-FİNLANDİYA
Tokyo'dan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye Rus hava sahası üzerinden gidildiğinde 9 saat 52 dakika süren yolculuk, diğer rotalardan uçuş gerçekleştiğinde ise 13 saati buluyor.
ABD-HİNDİSTAN
Chicago'dan Yeni Delhi'ye Rusya üzerinden yapılan uçuşun 13 saat 28 dakika olduğu görülürken Rus hava sahası kullanılmadığında bu süre 14 saat 56 dakikaya çıkıyor.
İNGİLTERE-AVUSTRALYA
Savaş öncesi Londra'dan Sidney'e uçan bir yolcu uçağı, 15 saat 35 dakikada varırken şimdi 17 saat 13 dakikada kente ulaşıyor.
FİNLANDİYA-JAPONYA
Helsinki'den Tokyo'ya yapılan uçuş, Rus hava sahası kullanıldığında 9 saat 10 dakika sürerken kullanılmadığında 5 saat 40 dakika daha uzayarak 14 saat 50 dakikayı buluyor.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Singapur'a giden bir uçak Rus hava sahasını kullandığında 10 saat 36 dakika havada kalırken kullanmadığında 12 saat 51 dakika havada kalıyor. Söz konusu uzayan uçuş süreleri nedeniyle yakıt ile hizmet maliyetinin yükselmesi bekleniyor.
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