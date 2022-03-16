Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ABD Kongresi'ne seslendi: Şu an bombalar altında konuşuyorum
Son dakika haberi... Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuşuyor. Zelenskiy açıklamasında, "Rusya değerlerimize saldırdı. Ukrayna, bu saldırılar karşısında asla yılmaz" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 21. güne girildi. Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklaması geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anladığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy canlı yayında ABD Kongresi'ne seslendi.
Zelenskiy'nin konuşması şöyle:
Zelenski, 'Amerikalılar, dostlarım. Hepinize gururla başkentimiz Kiev'den merhaba diyorum. Bu şehir Rus askerlerinin taarruzu altında. Pes etmiyoruz. Pet etmek aklımızın ucundan geçmedi' dedi.
'Sizi cesur Ukrayna halkı adına karşılıyorum. Rus saldırılarına karşı duruyoruz. Bu ülkenin en iyi evlatları hayatlarını feda etti' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti;
HALKIMIZIN KADERİ BELİRLENİYOR
Diğer şehirler ve topluluklar gibi onlar da kendilerini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu kadar kötü bir savaşın ortasında buldular. Şu an ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ukrayna özgür olacak mı, demokrasimizi kurtarabilecek miyiz, bunlar belirleniyor.
11 EYLÜL'Ü HATIRLAYIN
Pearl Harbor'ı hatırlayın. 11 Eylül'ü hatırlayın. Biz bu olayları her gün yaşıyoruz. Rus askerlerin bunu yaptığını anlatıyorlar. Biz her zaman batı partnerlerimize bu tarz ikili standartların kabul edilemez olduğunu söyledik. Kiev rejiminin işlediği cinayetlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar.
ABD'YE ÇAĞRIMIZ
Tanklar ve uçaklarla Rusya kendi ülkemizde yaşama hakkımıza saldırdı. Mutluluk isteğimiz ve ulusal hayallerimize saldırdılar. ABD'ye çağrımız Rusya Federasyonu'ndaki tüm siyasetçilere yaptırım uygulayın saldırı boyunca koltuğunda oturan herkese yaptırım getirin.
LÜTFEN...
'Ruslar tek bir kuruş bile bulmamalı' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti; 'Lütfen liderlik yapın. Bölgenizde şirketler varsa, Rus ordusuna finansman sağlıyorlarsa onlara baskı kurun. Ruslar tek bir kuruş bile bulamamalı. Bizim ülkemiz yok ediliyor. Barış, gelirden daha önemlidir.'
Zelenski, 'Zaten savaş karşıtı koalisyonun üyesiyiz. İlkesel olarak karşı çıktılar. Daha fazlasını yapmalıyız. yeni araçlara ihtiyacımız var. 24 saat içinde bitmeli, kötülük cezalandırılmalı bir an önce' ifadelerini kullandı.
Yeni ittifaklara ihtiyaç duyduklarının altını çizen Zelenski şu ifadeleri kullandı;
'Yeni ittifaklara ihtiyacımız var. Yeni bir örgüt. U24 sorumlu üyelerden oluşan bir örgüt önerdik. Silah olur, yaptırım, insani yardım, finansman yardımı olur. Eğer böyle bir ittifak olsaydı bugün o zaman binlerce hayat yitmezdi. Birçok ülkede barışa ihtiyacı olan herkes, acı çeken herkes bundan faydalanırdı. Bir video izlemenizi isteyeceğim. Rus askerlerinin ne yaptığını gösteriyor bizim toprağımızda. Tüm saldırganları yok etmeliyiz başka ülkeyi boyunduruk altına almaya çalışan.'
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