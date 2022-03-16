Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ABD Kongresi’ne seslendi: Şu an bombalar altında konuşuyorum

Zelenski, 'Amerikalılar, dostlarım. Hepinize gururla başkentimiz Kiev'den merhaba diyorum. Bu şehir Rus askerlerinin taarruzu altında. Pes etmiyoruz. Pet etmek aklımızın ucundan geçmedi' dedi.

'Sizi cesur Ukrayna halkı adına karşılıyorum. Rus saldırılarına karşı duruyoruz. Bu ülkenin en iyi evlatları hayatlarını feda etti' diyen Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

HALKIMIZIN KADERİ BELİRLENİYOR

Diğer şehirler ve topluluklar gibi onlar da kendilerini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu kadar kötü bir savaşın ortasında buldular. Şu an ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ukrayna özgür olacak mı, demokrasimizi kurtarabilecek miyiz, bunlar belirleniyor.