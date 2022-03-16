Belarus’tan çıkıp Ukrayna’ya geçtiler! Rusya’ya karşı Kiev’e önemli destek

"UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Savaşmaktan korkmadıklarını, Kiev'e giderek savaşmak istediklerini söyleyen Kulazhanka, sakin olduklarını belirterek, "Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus'ta bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımız olan Rusya ile sonuna kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı.