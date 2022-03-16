Putin'i dövüşe çağıran Elon Musk'a Rusya'dan misilleme: Sen küçük şeytansın! Çeçen Lider Kadirov da düelloya katıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okuyan Elon Musk, yaptığı paylaşımında "Vladimir Putin'e teke tek dövüşte meydan okuyorum" dedi. Musk'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerek tartışmalara neden oldu. Rusya eski başbakan yardımcısı Musk'ı paylaşımına, "Sen küçük şeytan, hala gençsin, Benimle zayıf rekabet et; Sadece zaman kaybı olurdu. Önce kardeşimi yen." sözleriyle cevap verdi. Öte yandan Musk Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un paylaşımına da ilginç bir karşılık verdi. İşte detaylar...
Rusya Ukrayna savaşı sürerken Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'tan ilginç bir paylaşım geldi. Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu ve onu teke tek dövüşe davet ettti. Elon Musk'a cevaplar da gecikmedi. İlk olarak Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Musk'ın tweetini alıntılayarak bir dörtlük paylaştı. Paylaşımın ardından iki isim atışmaya başladı.
KAFES DÖVÜŞÜ...
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim" ifadelerine yer verdi. Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" yorumunda bulundu.
SAVAŞÇINI SEÇ
Rogozin, Musk'ın davetini alıntılayarak ünlü şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in "The Tale of the Priest and of His Workman Balda" eserinden şu dizeleri paylaştı: Bunun ardından Musk'tan cevap gecikmedi: Musk, Rogozin'in paylaşımının altına Putin'in ayıya bindiği ve kendisinin Flamethrower'la oynadığı görseli "Savaşçını seç" yazısıyla koyarak şunları yazdı. "Görüyorum ki, zorlu bir müzakerecisiniz! Tamam, görüntüleme başına %10 daha fazla ödeme yapabilirsiniz." Ayısını bile getirebilir.
TUVALETTEN ÇIK
Bu sözlerin ardından Rogozin'den bir cevap daha geldi. Rogozin, Musk'ın 22 Kasım 2021'de paylaştığı "Tweetlerimin en az %50'si porselen taht üzerinde üretildi." Tweetini ekran görüntüsü alarak "Elon, tuvaletten çık, sonra konuşuruz." şeklinde paylaşım yaptı.
Musk ise bundan sonra bir paylaşım daha yaptı: "Bir de… bir kitap kulübü oluşturmalıyız. 'Kalbi olan ve aklı olmayan bir aptal, aklı olan ve kalbi olmayan bir aptal kadar mutsuzdur.' Fyodor Dostoyevski, Budala"
İkili arasındaki garip atışma burada sona erse de Elon Musk twitter paylaşımlarına yanıt vermeye devam etti. Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un paylaşımına da ilginç bir karşılık verdi.
KADIN İSMİ TAKTI
Kadirov, mesajında Elon Musk'a tavsiyede bulunarak gücünü Putin'e karşı kıyaslamaması uyarısında bulundu. Ayrıca Kadirov, Putin ile boy ölçüşebilmesi için nazik Elona'dan sert Elon'a dönüşmesi gerektiğini de söyleyerek Musk'a Çeçenistan'da eğitim alması için belli başlı yerleri sıraladı. Mesajının sonunda ise "Böylece Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin" ifadelerini kullandı.
Bu mesajın ardından Twitter'daki kullanıcı ismini Elona Musk olarak değiştiren Elon Musk ise Kadirov'a yanıt olarak şunları söyledi:
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