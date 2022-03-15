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Ukrayna'dan iddia: Rusya Suriye’den...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Ukrayna’dan iddia: Rusya Suriye’den...

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400’ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

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