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Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladı! 31 Ağustos'a kadar geçici karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladı! 31 Ağustos’a kadar geçici karar

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını gecici olarak yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklamada "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." denildi.

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