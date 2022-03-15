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Ukrayna'daki savaştan kurtarılan Azerbaycanlılardan Başkan Erdoğan'a teşekkür

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Ukrayna’daki savaştan kurtarılan Azerbaycanlılardan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden kurtarılan Azerbaycan vatandaşları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yahşi Hanım Ziyadova, "Bütün dünya Türk milletini örnek ve ibret alsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel bir insan. Allah onu Türk dünyasının başından eksik eylemesin" dedi.

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