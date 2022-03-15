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Son dakika | Türkmenistan'da seçimleri Serdar Berdimuhamedov kazandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika | Türkmenistan’da seçimleri Serdar Berdimuhamedov kazandı

Son dakika haberi...Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72,97'sini alarak kazandı. Devlet Başkanı Berdimuhamedov, yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.

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