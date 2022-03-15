Türkiye'ye Patriot satılmamasına eski Alman bakandan sert tepki! Coğrafya dersinde ne yapıyorlar
Almanya Dışişleri eski Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye Patriot satılmamasına tepki gösterdi. Özeleştiride bulunmayı da ihmal etmeyen Gabriel, "Amerikalılar da bunu yaptı. Patriot savunma silahıdır, bir ülkeye saldıramazsınız" dedi. Türkiye'nin zor bir tercih yaparak da olsa S-400 sipariş ettiğini sözlerine ekleyen Gabriel, "Coğrafya dersinde ne yapıyorlar bilmiyorum ancak Karadeniz'e bakardım ve ardından Türkiye'nin neden bizimle kalması gerektiğini anlardım" şeklinde konuştu.
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemlerinin verilmemesi konusunda özeleştiride bulundu.
Atlantik Köprüsü Başkanlığını yürüten Gabriel, Berlin'de yaptığı açıklamada, geçmişte Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok şey yaptığını savundu.
"PATRİOT İLE BİR ÜLKEYE SALDIRAMAZSINIZ"
Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu." dedi.
Türkiye'nin Batı'dan kopmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Bu yüzden Patriotların sağlanması gerektiği kanaatindeydim. Bir NATO ortağına hava savunma füzeleri sağlanmasının aleyhine ne olabilir, hiçbir şey." değerlendirmesinde bulundu.
Gabriel, geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını dile getirerek Twitter üzerinden Montrö Anlaşması'nı ve Türkiye'yi övdüğünü belirtti.
Bu paylaşıma gelen tepkileri eleştiren Gabriel, "Hangi dünyada olduğumuzun bile farkında değiliz. Coğrafya dersinde ne yapıyorlar bilmiyorum ancak Karadeniz'e bakardım ve ardından Türkiye'nin neden bizimle kalması gerektiğini anlardım." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN BİZİM TARAFIMIZDA OLMASINDAN MUTLU OLMALIYIZ"
ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'in "Türkiye'nin bu konuda böylesine iyi bir iş çıkarmasından ve bizim tarafımızda olduğundan dolayı mutlu olmalıyız" şeklindeki ifadesini aktaran Gabriel, Türkiye'nin bir yandan İstanbul Boğazı'nı savaş gemilerine kapattığını, diğer taraftan Ukrayna delegasyonunun diğer ülkelerle görüşmelerini İstanbul'da yapmasının tesadüf olmadığını anlattı.
Gabriel, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk yapmaya çalıştığı anlamına geldiğini belirterek "Karadeniz'deki duruma bakan herkes bunun Karadeniz'deki güvenlik durumundaki bir değişikliğin Türkiye kadar kimseyi etkilemeyeceğini hızla anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin önemli bir ülke olduğuna işaret eden eski Dışişleri Bakanı, "Türk siyasetiyle ilgili eleştirimiz ne olursa olsun, Türkiye'yi NATO'ya yakın tutmamızın iyi olacağına her zaman inananlardanım. Bu zamanda Türkiye'nin yanımızda olması iyidir." ifadesini kullandı.
Gabriel, Hodges'in ABD'nin YPG/PKK ile iş yapmasının hata olduğuna işaret ettiğini anımsatarak hiçbir Türk Başkanın Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın kolu olan bir devlete izin vermeyeceğini anlattı.
30 YILDIR AVRUPA'DAKİ ETKİSİNİ KAYBEDEN RUSYA BUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
Gabriel, Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal edeceğini önceden hiç düşünemediğini söyledi.
Gelecek 10 yılın, yeni dünya düzeninin nasıl olması gerektiği konusunda bir mücadele olacağını kaydeden Gabriel, "Vladimir Putin bunu biliyor. Ukrayna'daki savaş amaç değil, amaca ulaşmak için bir araçtır. Yeni bir dünya düzeni için verdiği bu mücadelede Rusya'yı yeniden büyük bir güç olarak kurmak istiyor. Bu yüzden Suriye'de savaş yaptı, bu yüzden paralı askerlerini Mali'ye gönderiyor. İşte bu yüzden Avrupa'nın gelişmesinde etkisi olan Avrupa'da yeniden büyük bir güç olmak istiyor. Çünkü Rusya 30 yıldır buna sahip değil. Rusya'nın 30 yıldır Avrupa üzerinde hiçbir etkisi olmadı." dedi.
Rusya'nın son 30 yıldır sadece enerji tedarikçisi konumuna gerilediğini ifade eden Gabriel, Putin'in gelecek 10 yılın nasıl şekilleneceğini ABD veya Çin'e bırakmayı değil buna dahil olmayı istediğini kaydetti.
Gabriel, Ukrayna savaşının Putin için sonun başlangıcı olacağını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay
- KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
- Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu?
- Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?
- Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar?
- KPSS 2022/5 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- 2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
- 15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Son gelişmeler...
- BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU: 3.000 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları...
- Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?