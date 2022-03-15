Türkiye’ye Patriot satılmamasına eski Alman bakandan sert tepki! Coğrafya dersinde ne yapıyorlar

"PATRİOT İLE BİR ÜLKEYE SALDIRAMAZSINIZ"

Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu." dedi.

Türkiye'nin Batı'dan kopmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Bu yüzden Patriotların sağlanması gerektiği kanaatindeydim. Bir NATO ortağına hava savunma füzeleri sağlanmasının aleyhine ne olabilir, hiçbir şey." değerlendirmesinde bulundu.