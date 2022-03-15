15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA