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Son dakika: İtalya'da Kovid-19 alarmı! Vakalar artmaya başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: İtalya’da Kovid-19 alarmı! Vakalar artmaya başladı

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 85 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 587 bin 15 testte 85 bin 288 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece en son 9 Şubat’ta 81 bin 367 ile 80 binin eşiğinin üzerinde kaydedilen günlük vaka sayısı, o tarihten beri ilk kez bu denli yüksek çıktı.

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