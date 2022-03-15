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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 97 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü bildirdi.

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