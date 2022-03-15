Lviv’de sahra hastanesi kuruldu! ABD’den gelen ekip görev alıyor

"Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettim. Çoğunluğu Kiev'den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında seyahat ettikleri için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz."