Lviv’de sahra hastanesi kuruldu! ABD'den gelen ekip görev alıyor
Rusya'nın saldırısı sonrası yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapan Lviv’de sahra hastanesi oluşturuldu. Hastanede, ABD’den gelen doktor, hemşire, eczacı ile teknik personelden oluşan 95 kişilik ekip görev alıyor.
Şehir merkezinin dışındaki bir alışveriş merkezinin bodrum katında kurulan hastanede, ABD'den gelen doktor, hemşire, eczacı ile teknik personelden oluşan 95 kişilik ekip görev alıyor.
İnsanlara yardım edebilmek için Ukrayna'ya geldiğini söyleyen acil servis doktoru Chris Brandenburg, "Amerika'da bir ailem var. Bunun farkındayım. Buraya gelmeden önce de Amerikalı hastalar için yıllarca çalıştım. Şu anda ise ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmem gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Tehlikeli yerlere gitmekten kesinlikle korkmadığını dile getiren Brandenburg, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar çok sayıda savaş mağdurunu tedavi ettim. Çoğunluğu Kiev'den kaçarak gelmişti. Neredeyse hepsi uzun saatler boyunca ve kötü şartlar altında seyahat ettikleri için hastaydı. Tedavileri için bize defalarca teşekkür ettiler. Biz de onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz."
Nöbet noktası olan eczane çadırından ayrılmadan çalıştığını belirten eczacı Mike Liner da "Hastalarımızın çoğu evlerinden uzakta. Bu nedenle tedavilerinin ardından reçetelerini düzenliyorum ve ayrılmadan önce ihtiyaçları olan tüm ilaçları vermeye çalışıyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay
- KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
- Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu?
- Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?
- Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar?
- KPSS 2022/5 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- 2022 Mart İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları neler? İŞKUR başvuru nasıl yapılır?
- 15 Mart kar tatili olan iller: Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Trabzon, Rize, Giresun, Konya, Kastamonu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Son gelişmeler...
- BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU: 3.000 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları...
- Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor birleşme partisi ayın kaçında?