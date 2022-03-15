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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya: ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve CIA Direktörü Burns yaptırım listesine alındı

Son dakika: Rusya: ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve CIA Direktörü Burns yaptırım listesine alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: Rusya: ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve CIA Direktörü Burns yaptırım listesine alındı

Rusya; ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

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