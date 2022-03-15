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BM duyurdu! İşte ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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BM duyurdu! İşte ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Ukrayna’dan ayrılan kişi sayısının 3 milyonu geçtiğini açıkladı.

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