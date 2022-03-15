Ermenistan’dan Türkiye mesajı: İlişkilerimiz normalleşmeli sınırlarımızı açmaya hazırız

"HIZLI DEĞİŞEN SOMUT ADIMLAR ATMALIYIZ"

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti:

"Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum."

İki ülke halkının İstanbul-Erivan arası direkt uçuşlarından faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik ise "Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.