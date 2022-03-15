Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu: Vladimir Zelenskiy’e mi özendi?

"ÇOCUKÇA"

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.