Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kıyafeti sosyal medyada olay oldu: Vladimir Zelenskiy'e mi özendi?
Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un havacı kıyafetli fotoğrafları sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme" şeklinde yorumlandı.
Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Macron'un dün yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.
"ZELENSKİY ETKİSİ"
Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.
"ÇOCUKÇA"
Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.
Diğer bir kullanıcı da "Macron'un müstesna bir Fransız Zelenskiy'si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart'ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2019'dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu.
Gazete, haberi bugün sitesinden kaldırdı.
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