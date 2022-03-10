Zelenskiy'den Vladimir Putin'e çağrı: Doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Zelenskiy "Sadece iki devlet başkanı arasındaki doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz" derken topraklarından vazgeçmeyeceklerini bir kez daha yineledi.
UZLAŞMA OLSA BİLE...
Her müzakerede hedeflerinin savaşı durdurmak olduğunu söyleyen Ukrayna lideri, Rusya'yla Kırım ve Donbass konusunda uzlaşma olsa bile vatana ihanet etmeyeceklerinin altının çizdi.
RUSYA UZLAŞMAYA YANAŞMALI
Ukrayna lideri, Rusya'nın da uzlaşmaya yanaşması gerektiğini vurguladı. Başkent Kiev'de olduğunu ve geleceğe inandığını söyledi. Başına geleceklerden korkmadığını dile getirdi. Topraklarını korumaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha yineledi.
PUTİN'E MESAJ VERDİ
Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'le henüz doğrudan teması olmadığını ifade etti. Zelenskiy, "Sadece iki devlet başkanı arasındaki doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz" açıklamasında bulundu.
ULTİMATOMLAR İÇİN HAZIR DEĞİLİZ
Zelenskiy daha önce bu iki bölge hakkında yaptığı açıklamada, "Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna'nın bir parçası olmak isteyen insanların nasıl yaşayacağı. Yani soru onları kolayca tanımaktan çok daha karmaşık. Bu başka bir ultimatom ve ultimatomlar için hazır değiliz" ifadelerini kullanmıştı.
ORTAK ÇABA VURGUSU
Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'da barış yolunun tesis edilmesi için ortak çaba gösterilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.
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