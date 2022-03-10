Zelenskiy’den Vladimir Putin’e çağrı: Doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz

ULTİMATOMLAR İÇİN HAZIR DEĞİLİZ

Zelenskiy daha önce bu iki bölge hakkında yaptığı açıklamada, "Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna'nın bir parçası olmak isteyen insanların nasıl yaşayacağı. Yani soru onları kolayca tanımaktan çok daha karmaşık. Bu başka bir ultimatom ve ultimatomlar için hazır değiliz" ifadelerini kullanmıştı.